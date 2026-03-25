Voltaço vence de virada o Cianorte pela Copa Sul-Sudeste

O Volta Redonda iniciou sua participação na inédita Copa Sul-Sudeste com o pé direito e uma dose extra de superação. Na noite desta terça-feira (dia 24), em partida válida pela primeira rodada da competição, o time da Cidade do Aço venceu o Cianorte-PR por 3 a 1 no Estádio Willie Davids. O triunfo foi histórico: além de marcar o primeiro jogo do clube no torneio, registrou também sua primeira vitória oficial na história da Copa.

O clima de estreia pesou nos minutos iniciais para o Voltaço. Logo aos dois minutos, o Cianorte castigou em uma descida rápida: o veterano Ibson carimbou o travessão em um chute potente e, no rebote, David Kauã subiu sozinho para abrir o placar de cabeça.

A resposta do “Esquadrão de Aço”, porém, foi digna de quem busca o protagonismo. Liderado pela mobilidade de Ygor Catatau e MV, o time passou a dominar o campo ofensivo. Aos 11 minutos, após chute cruzado de Catatau, o goleiro Fabiano deu rebote e MV não perdoou, empatando o confronto.

A virada veio ainda no primeiro tempo: nos acréscimos, Wagninho soltou a bomba de canhota e Romarinho desviou com precisão para mandar o Volta Redonda em vantagem para o intervalo.

Na volta para a etapa final, o Volta Redonda tratou de esfriar qualquer tentativa de reação paranaense. Aos quatro minutos, em cobrança de escanteio precisa de MV, o zagueiro Alan aproveitou a indecisão da zaga e do goleiro para testar firme e ampliar: 3 a 1.

O placar poderia ter se transformado em goleada. MV acertou o travessão em cobrança de falta e Bruno Barra quase marcou um golaço por cobertura, parado por uma defesa milagrosa de Fabiano.

Na reta final, o goleiro Felipe Avelino apareceu com defesas importantes em finalizações de Reifit e Hiago, garantindo que os três pontos cruciais da estreia viajassem para o Rio de Janeiro.

Próximo desafio

O Volta Redonda larga na frente no Grupo B. O empate entre Caxias e Operário-PR na outra partida da noite favoreceu o time carioca, que termina a primeira rodada no topo da tabela.

Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado (dia 28), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. O adversário será a Chapecoense.

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