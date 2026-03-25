Jari promove reunião com a Light para cobrar melhorias no fornecimento de energia em Barra Mansa

O deputado estadual Jari Oliveira realiza nesta quinta-feira (dia 26), mais uma reunião no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, para tratar do abastecimento de energia elétrica na localidade. O encontro contará com a participação de representantes da Light, concessionária responsável pelo serviço, e moradores da região.

A reunião acontece às 15h, na Rua José Fernandes Viana, nº 88, no bairro Vista Alegre, na sede da Associação de Moradores.

Este será o segundo encontro promovido pelo parlamentar no bairro com esse objetivo. Na primeira reunião, realizada também por iniciativa do mandato, foram feitos encaminhamentos importantes junto à concessionária.

Agora, o objetivo é avaliar os avanços já conquistados, cobrar novos investimentos e debater as demandas que ainda persistem no Vista Alegre. Após o primeiro encontro, a Light realizou a substituição de diversos transformadores na região, o que já gerou melhorias para parte dos moradores.

“Nosso mandato atua ouvindo a população e cobrando soluções concretas. Tivemos avanços importantes após a primeira reunião, mas sabemos que ainda há problemas a serem resolvidos. Por isso, estamos retornando ao bairro, junto com a Light, para acompanhar de perto, cobrar e garantir um serviço de qualidade para todos”, destacou o deputado Jari Oliveira.

Segundo o parlamentar, a realização de reuniões como essa reforça o compromisso do mandato com a escuta ativa da população e a busca por soluções efetivas para os problemas do dia a dia.