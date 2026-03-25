Homem é baleado e sobrevive a tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um homem de 27 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (dia 25), no bairro Roselândia, em Barra Mansa. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e, mesmo ferido, conseguiu se esconder em uma área de mata nos fundos de uma residência.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o socorro da vítima no local. O homem foi encaminhado à Santa Casa, onde deu entrada lúcido e em estado estável, sendo levado em seguida para o centro cirúrgico.

De acordo com informações da ocorrência, o caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que instaurou inquérito para apurar a tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.

A polícia investiga as circunstâncias do ataque e busca identificar os responsáveis.