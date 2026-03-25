Homem é preso após invadir casa e ameaçar mulher em Volta Redonda

Homem é preso após invadir casa e ameaçar mulher em Volta Redonda

Um homem de 27 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (dia 24) após invadir a casa de uma mulher, de 21 anos, e ameaçá-la no bairro Roma II, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como violência doméstica e encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h25 para verificar uma situação suspeita. No local, a vítima relatou que o homem entrou na residência exigindo ver os filhos e afirmou que não sairia sem eles.

Ainda segundo os policiais, o suspeito estava alterado e armado com três facas, o que exigiu uma tentativa de negociação. Um familiar dele conseguiu desarmá-lo antes da chegada de reforço policial.

Após a contenção, as partes foram levadas para a delegacia. O homem foi autuado por ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal, e permaneceu preso. As facas foram apreendidas.

