Volta Redonda: Estrada da União começa a receber nova pavimentação asfáltica

A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda para a recuperação asfáltica de diversas vias prossegue, desta vez no Retiro. Após realizar o serviço de fresagem, a empresa responsável pela obra iniciou nesta semana a aplicação de massa asfáltica na Estrada da União. No total, está sendo recuperado um trecho de 2,7 mil metros de extensão, representando 17,55 mil metros quadrados de asfalto. A previsão é que os serviços sejam concluídos ainda nesta quarta-feira (dia 25).

“Os moradores do Retiro que utilizam a Estrada da União terão, em breve, uma via totalmente recuperada, com asfalto de ótima qualidade e sinalizada. São investimentos que trazem benefícios por longo prazo”, disse o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.

O investimento do governo estadual, de cerca de R$ 5 milhões, é a complementação do trabalho feito pela prefeitura com recursos próprios. Graças a essa parceria, já foram recuperados – entre outros – um trecho da Avenida Paulo de Frontin e toda a Rua José Fulgêncio Neto, no Aterrado; a Rua 537, no Jardim Paraíba; a Rua Nicanor Teixeira de Carvalho (antiga Beira-Rio), no Barreira Cravo; a Avenida Afrânio de Barros, no Ponte Alta; e a Rua São José Calazans, que liga a Rodovia dos Metalúrgicos com a Avenida Amaral Peixoto (Centro).

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu ao Governo do Estado por realizar os investimentos no município, o que possibilitou recuperar centenas de vias desde 2021, quando retornou ao Palácio 17 de Julho.

“Também agradeço ao deputado estadual Munir Neto por articular o atendimento de nossas demandas. Graças a esse trabalho conjunto, em que também investimos recursos locais, nossas ruas e avenidas estão sendo recuperadas, e ainda faremos muito mais.”

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.