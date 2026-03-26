Saae retira carcaça de boi do Rio Paraíba do Sul com apoio dos bombeiros em Barra Mansa

Uma ação conjunta entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resultou, na manhã desta quinta-feira (dia 26), na retirada da carcaça de um boi do Rio Paraíba do Sul. O animal foi localizado nas proximidades da Ponte Mauá, no bairro Saudade, após o call center da autarquia receber um comunicado informando que o corpo estava preso entre rochas no meio do rio.

De acordo com o Saae, equipes da Coordenadoria de Resíduos Sólidos foram acionadas para a ocorrência e contaram com o apoio dos bombeiros para a retirada segura do animal. Os agentes realizaram a amarração da carcaça para que ela fosse conduzida de forma controlada pela correnteza até um ponto com melhor acesso para remoção.

O deslocamento seguiu até o deck localizado atrás da Câmara Municipal de Barra Mansa, no Centro da cidade, onde o animal foi retirado da água com o auxílio de uma retroescavadeira.

Destinação final foi feita em aterro sanitário

Após a remoção, a carcaça foi encaminhada ao aterro sanitário municipal, onde recebeu destinação ambientalmente adequada, conforme os protocolos de manejo de resíduos sólidos.

A ação evitou riscos à saúde pública e possíveis impactos ambientais, já que a permanência do animal em decomposição no rio poderia comprometer a qualidade da água e afetar a fauna aquática.