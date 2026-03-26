VR: Homem é baleado na cabeça e socorrido em estado grave

Um homem de aproximadamente 40 anos foi baleado na cabeça na madrugada desta quinta-feira (dia 26) e deu entrada em estado grave no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 4h para verificar a entrada da vítima na unidade de saúde. O homem estava desacordado, sem documentos de identificação, e apresentava ferimento provocado por disparo de arma de fogo.

Ainda segundo a ocorrência, não há confirmação oficial do local exato do crime. Inicialmente, o registro apontava apenas que o caso teria ocorrido no bairro Vila Americana. No entanto, relatos de moradores indicam que o disparo pode ter acontecido na Avenida Argentina, embora o ponto preciso não tenha sido identificado.

Um aparelho celular que estava com a vítima foi recolhido e encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

A Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio e identificar a vítima.