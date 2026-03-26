Policiais da 90ª DP de Barra Mansa recebem Moção de Louvor por investigação no caso da filha de vereador de Resende

Policiais civis da equipe de investigação da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa foram homenageados com uma Moção de Louvor pela Câmara Municipal de Resende pelo trabalho na investigação que levou à localização do corpo de Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos. A homenagem foi entregue em sessão solene realizada na noite de quarta-feira (dia 25), no plenário da Casa Legislativa. A moção foi proposta pelo vereador James do Churrasquinho (AGIR), pai da jovem, desaparecida desde o fim de dezembro do ano passado.

Segundo o texto da homenagem, a atuação dos policiais foi marcada por dedicação, compromisso e responsabilidade, refletindo o “verdadeiro significado de servir ao bem comum” e impactando diretamente a vida de diversas famílias.

Corpo foi localizado após semanas de buscas

Ana Clara desapareceu no dia 28 de dezembro, após sair de casa no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, onde morava com a mãe. Desde então, familiares mobilizaram redes sociais e autoridades em busca de informações sobre o paradeiro da jovem.

O corpo foi localizado em 10 de janeiro, em uma área de mata no bairro São Domingos, também em Barra Mansa, durante uma operação conjunta que envolveu agentes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Brigada de Incêndio da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Agradecimentos e compromisso com a investigação

Durante a homenagem, James do Churrasquinho agradeceu o empenho das equipes envolvidas nas buscas.

“A minha profunda gratidão por todo esforço em um momento tão difícil”, declarou.

A oficial de Polícia Civil Fernanda Arantes, que participou das investigações, afirmou que o trabalho seguirá até a completa elucidação do caso. “Sentimos pela sua dor e reforçamos nosso compromisso em finalizar as investigações, trazendo conforto à família com a responsabilização criminal dos envolvidos”, disse Arantes.

Também foram homenageados os policiais civis Argos Meira, Carlos Felipe Costa e Norber Serra, integrantes da equipe responsável pela apuração.

Investigação segue em sigilo

A investigação para identificar o responsável pelo crime segue em sigilo, conforme informou a Polícia Civil. Até o momento, detalhes sobre suspeitos, motivação ou diligências em andamento não foram divulgados para não comprometer as apurações.

Foto: Divulgação