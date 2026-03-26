Paulinho do Raio-X celebra a implantação da lei de sua autoria que garante anticoncepcional moderno e gratuito em Volta Redonda

A saúde da mulher em Volta Redonda vive um novo marco. Após a sanção da Lei nº 233/2025, de autoria do vereador Paulinho do Raio-X (Republicanos), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou oficialmente a oferta do implante contraceptivo subdérmico (Implanon) na rede pública. O método, considerado o mais seguro do mundo, já está disponível para o público prioritário em seis unidades de referência da cidade.

Onde conseguir o implante?

Para garantir a eficiência do serviço, a Secretaria de Saúde definiu unidades polo em diferentes distritos sanitários:

Distrito 1: UBSF Bairro 249;

Distrito 2: UBSFs Roma II e Água Limpa 1;

Distrito 3: UBSFs Vila Mury e Açude 1;

Distrito 4: Unidade Básica de Saúde da Família do Santa Cruz.

Quem pode participar?

De acordo com os critérios estabelecidos pela lei de Paulinho do Raio-X e os protocolos da SMS, o público-alvo inicial contempla mulheres com idade superior a 15 anos, que estejam em situação de vulnerabilidade e com o planejamento reprodutivo em dia. É necessário apresentar teste de gravidez negativo para a realização do procedimento.

Vitória do Planejamento Reprodutivo

O vereador Paulinho do Raio-X destaca que o início prático das inserções nas unidades de saúde é o cumprimento de um compromisso com a dignidade feminina.

“Ver a nossa lei saindo do papel e chegando na ponta, nos bairros, é a realização de um trabalho sério pela saúde. O Implanon é um método de alta tecnologia que evita a gravidez indesejada com quase 100% de eficácia por 3 anos. Isso muda o futuro de uma jovem ou de uma mãe em situação de vulnerabilidade”, afirma Paulinho.

Procedimento Seguro e Rápido

A inserção do Implanon é realizada em consultório médico sob anestesia local, de forma rápida e segura. Além do implante, a rede municipal continua oferecendo outros métodos como DIU, pílulas, preservativos e cirurgias de laqueadura e vasectomia em todas as 46 unidades da Atenção Básica.

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