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Polícia Civil prende terceiro suspeito de tráfico no segundo dia de operação na Várzea, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (dia 26), um homem de 28 anos suspeito de tráfico de drogas durante mais uma fase de uma operação contínua no bairro Roberto Silveira, na região da Várzea, em Barra Mansa. Esta é a terceira prisão realizada apenas no segundo dia de ações no local, que é apontado como área de influência de facção criminosa.

De acordo com a 90ª DP, os agentes intensificaram o combate ao tráfico na região, utilizando inclusive apoio aéreo com drone para monitorar a movimentação e garantir maior segurança durante as abordagens. O suspeito foi localizado nas proximidades de uma praça esportiva e de uma unidade escolar, ponto já mapeado como área de venda de entorpecentes.

Durante a ação, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie e um celular que, segundo a polícia, era utilizado na dinâmica do tráfico. Ainda conforme os agentes, o homem admitiu que realizava a venda das drogas no local e já possuía anotações criminais anteriores pelo mesmo tipo de crime.

Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo posteriormente levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado titular Marcus Montez informou que as operações na região serão mantidas de forma permanente, com o objetivo de enfraquecer a atuação do tráfico e conter o avanço de organizações criminosas na localidade.

Foto: Divulgação

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