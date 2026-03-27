Dois homens são presos por furto de fios em prédio público no Centro de Barra Mansa

Dois homens, de 40 e 38 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (dia 27) suspeitos de furtar fios de um prédio público no Centro de Barra Mansa. A ocorrência foi registrada por policiais do programa Bairro Presente, após acionamento da Sala de Operações por volta das 5h43.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até a Avenida Doutor Francisco Vilela de Andrade Neto, onde constatou sinais de furto em uma estrutura pública. No local, os agentes encontraram uma caixa de medidor de energia aberta, com fios soltos, além de parte do material já em posse dos suspeitos.

Os dois homens foram detidos e encaminhados à 90ª Delegacia de Polícia, junto com os pedaços de fios recuperados. Ambos já possuíam anotações criminais anteriores por furto.

Após análise da autoridade policial, eles foram autuados por furto qualificado e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

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