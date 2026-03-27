Tentativa de homicídio em BM: Homem é baleado no pescoço, na boca e no braço no bairro Vila Nova

Um homem de 28 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite dessa quinta-feira (dia 26), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. O crime ocorreu por volta das 23h23, na Rua Alexandre Polastri, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.

De acordo com a PM, a vítima foi encontrada após ser atingida por disparos de arma de fogo e já estava sendo socorrida para a Santa Casa de Barra Mansa. Segundo informações médicas, ele sofreu quatro perfurações – no pescoço, boca, clavícula e braço direito -, mas deu entrada lúcido e sem risco de morte, sendo encaminhado ao centro cirúrgico.

No local do crime, a perícia recolheu dois estojos deflagrados de calibre .38 e uma munição intacta de 9 milímetros, o que pode ajudar na identificação dos autores.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.