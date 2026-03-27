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Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense lidera mobilização contra entrada de aço chinês no Brasil

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FOLHA DO ACO
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O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, por meio do presidente Odair Mariano, esteve em Brasília para protocolar o pedido de audiência pública que discutirá os impactos da entrada de aço estrangeiro, especialmente da China, no mercado brasileiro. A iniciativa foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados e busca proteger a produção nacional e os empregos da categoria.

Odair Mariano destacou a urgência da pauta e reafirmou o compromisso do sindicato com os trabalhadores. “Como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, reforço nosso alerta, a entrada de aço estrangeiro, especialmente da China, tem impactado diretamente a produção nacional colocando em risco o emprego de milhares de trabalhadores brasileiros, e em especial o emprego dos trabalhadores do Sul Fluminense. Seguiremos firmes na defesa da nossa indústria, dos trabalhadores e de uma concorrência justa. É hora de união e ação para proteger quem produz e move o Brasil! Agradeço ao deputado Max Lemos pela parceria e pelo compromisso com essa pauta tão importante para a nossa categoria”.

O deputado Max Lemos, que recebeu o requerimento do sindicato, ressaltou a importância da mobilização. “Quero parabenizar o presidente Odair Mariano por essa luta pioneira em defesa da siderurgia e dos empregos. A entrada de ferro e aço de outros países, muitas vezes com preço mais barato, prejudica a indústria brasileira e, consequentemente, os trabalhadores. Vamos realizar uma grande audiência pública para debater esse tema e buscar soluções que garantam a proteção do mercado nacional”.

Segundo a entidade, a audiência pública será um marco na defesa da indústria siderúrgica brasileira. “Ela vai colocar o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense na linha de frente da luta por empregos, desenvolvimento e soberania industrial”, disse Odair.

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