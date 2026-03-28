Polícia Civil prende suspeito de sequestro e tentativa de homicídio em Resende; dois seguem foragidos

Um homem foi preso neste sábado (dia 28) suspeito de envolvimento em um caso de sequestro seguido de tentativa de homicídio em Resende. A vítima sobreviveu após conseguir fugir do porta-malas de um carro em movimento, mesmo gravemente ferida.

A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil, por meio da 89ª Delegacia de Polícia, que cumpriu mandado de prisão temporária contra um dos investigados. Outros dois suspeitos não foram localizados e são considerados foragidos.

De acordo com as investigações, o crime teve início na noite de 8 de fevereiro, quando a vítima saiu de casa para ir a um bar no centro da cidade. No local, ela teria se envolvido em uma briga com integrantes de uma facção criminosa rival à que atua em seu bairro. Após o confronto, a vítima foi sequestrada.

Segundo o depoimento prestado à polícia, a vítima conseguiu inicialmente fugir da confusão, mas foi perseguida, capturada e colocada à força dentro de um veículo. Ela relatou ainda que foi levada a um local desconhecido, onde sofreu agressões por pelo menos quatro homens, inclusive com golpes de facão.

Após as agressões, a vítima foi colocada no porta-malas e transportada para outro ponto, onde, segundo apurado, poderia ser executada. Durante o trajeto, mesmo ferida, conseguiu abrir o compartimento e se jogar do carro em movimento. Em seguida, se escondeu em uma área de mata às margens da estrada e, ao amanhecer, foi socorrida e levada ao hospital.

Durante a investigação, os agentes identificaram os suspeitos e localizaram o veículo utilizado no crime. O automóvel foi apreendido e passou por perícia, que indicou a presença de vestígios de sangue no porta-malas.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em busca dos outros dois investigados.