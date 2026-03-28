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Quatro estrangeiros são presos por furto qualificado em residência no Jardim Belvedere

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FOLHA DO ACO
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Quatro pessoas – três homens e uma mulher – foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento em furto a uma residência no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda, na noite de sexta-feira (dia 27). A ação foi resultado de um trabalho de monitoramento em tempo real realizado pela Polícia Militar.

De acordo com o 28º BPM, com base em informações repassadas pela sala de operações, as equipes conseguiram localizar e abordar um veículo onde estavam os suspeitos, três deles chilenos e um colombiano. No interior do carro, os policiais encontraram diversos objetos, entre eles relógios, óculos de sol, pulseiras e cordões dourados, além de uma bolsa feminina, uma mala de viagem, cinco aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Segundo a polícia, apesar de nada ilícito ter sido encontrado durante a revista pessoal, os materiais apreendidos no veículo levantaram suspeitas de ligação direta com o crime. Diante dos fatos, os quatro foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados e permaneceram presos em flagrante por furto qualificado.

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