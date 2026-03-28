Homem morre após cair de laje em Volta Redonda

Um homem de 53 anos morreu na tarde deste sábado (dia 28) após sofrer uma queda de altura no bairro Jardim Padre Josimo Tavares, em Volta Redonda. O acidente aconteceu enquanto a vítima realizava um serviço doméstico na própria residência.

De acordo com informações do 28º BPM, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os agentes confirmaram que o homem havia caído da laje da casa.

Segundo a dinâmica apurada, a vítima subiu até a parte superior do imóvel para realizar a manutenção da caixa d’água, quando teria se desequilibrado e caído. O óbito foi constatado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A perícia foi realizada e o caso registrado na 93ª Delegacia de Polícia como morte acidental.