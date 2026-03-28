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sábado, março 28, 2026
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Homem morre após cair de laje em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Um homem de 53 anos morreu na tarde deste sábado (dia 28) após sofrer uma queda de altura no bairro Jardim Padre Josimo Tavares, em Volta Redonda. O acidente aconteceu enquanto a vítima realizava um serviço doméstico na própria residência.

De acordo com informações do 28º BPM, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os agentes confirmaram que o homem havia caído da laje da casa.

Segundo a dinâmica apurada, a vítima subiu até a parte superior do imóvel para realizar a manutenção da caixa d’água, quando teria se desequilibrado e caído. O óbito foi constatado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A perícia foi realizada e o caso registrado na 93ª Delegacia de Polícia como morte acidental.

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