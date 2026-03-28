Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas no Roma

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste sábado (dia 28), no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Roma II, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações relacionadas a um possível sequestro ocorrido na região, o que levou as equipes a intensificarem o patrulhamento. Durante as buscas, os policiais seguiram até o bairro Roma II, onde localizaram um grupo suspeito em atividade de tráfico de drogas.

Com a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram, sendo possível deter apenas um deles. Com o homem, foram apreendidos 90 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, sete trouxinhas de maconha, dois rádios transmissores, um celular e R$ 180 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado e permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Segundo a PM, o homem já possuía anotações anteriores pelo mesmo tipo de crime.