Katia Miki recebe Áureo Ribeiro ao lado de centenas de lideranças e reforça parceria por novos investimentos em Barra do Piraí

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki (Solidariedade), reuniu neste sábado (28) políticos, lideranças comunitárias, representantes sindicais e apoiadores para receber o líder do partido no estado e deputado federal Áureo Ribeiro.

No Barra Tênis Clube, Áureo apresentou as conquistas que a cidade vem alcançando por meio de suas emendas e articulações, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município.

“Desde quando a Katia assumiu a prefeitura, em 2025, estamos ajudando e apoiando em tudo. Sabemos dos desafios financeiros que o município enfrenta e, por isso, estamos em constante articulação para que o governo municipal consiga realizar grandes entregas. Prometemos mudança, e a maioria da população confiou na garra, coragem e competência dessa grande mulher”, afirmou o líder do Solidariedade.

Áureo destacou ainda a satisfação em contribuir para a concretização dos compromissos assumidos pela prefeita.

“Falamos muito, nas ruas, sobre o Hospital do Olho e o Centro Municipal de Imagens. É uma honra ver esses projetos saindo do papel por meio de emendas minhas e do senador Portinho. Ao todo, são mais de R$ 12 milhões investidos. Nenhum barrense precisará sair da cidade para realizar cirurgia de catarata, mamografia, raio-X ou ultrassonografia”, disse. Ele também acrescentou: “Enquanto a oposição perde tempo com vídeos de inteligência artificial que não retratam a verdade, a prefeita segue trabalhando com seriedade, com o apoio de diversos parceiros, para reconstruir a cidade”.

Presente no evento, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, agradeceu a Áureo Ribeiro pela ampliação da oferta de consultas e cirurgias eletivas, o que vem contribuindo para a redução da fila de espera.

“O Áureo destinou uma emenda que, por meio da FAA, tem possibilitado reduzir a fila de consultas e exames que herdamos da gestão passada.”

Em sua fala, a prefeita , primeira mulher a governar Barra do Piraí, destacou que muitas conquistas ao longo de 2025 e no início de 2026 só foram possíveis graças à parceria com o deputado.

“Áureo é um parceiro para todas as horas e que abraça todos os meus projetos. Fico admirada com a sua dedicação, e isso me inspira muito. Desde a eleição, ele tem trabalhado incansavelmente para ajudar nossa cidade a superar desafios financeiros. Quando não destina recursos, articula com outros deputados, ministros e secretários para que Barra do Piraí não seja esquecida.”

Além dos investimentos na saúde, a prefeita ressaltou o apoio do parlamentar em outras áreas.

“Ele tem contribuído muito com a saúde pública, mas não apenas isso. Áureo ajudou na pavimentação de mais de 30 ruas, especialmente na Chequer Elias, uma das principais avenidas da cidade. Também apoiou a retomada da ExpoAgro Barra do Piraí, um evento que promove cultura, lazer, entretenimento e desenvolvimento econômico. Além disso, colaborou para a assinatura do contrato com a Cedae, que prevê mais de R$ 400 milhões em investimentos para solucionar um problema histórico: o abastecimento de água.”

Estiveram presentes os vereadores Rafael Couto, Elves, Ludi, José Mauro, Macrei, Lu Maciel, além do vereador de Piraí, Júnior Dentista, e secretários municipais de diversas pastas.

“Obrigada, Áureo! Tenho certeza de que nossa cidade reconhece o seu trabalho. É muito bom contar com sua parceria, experiência e, sobretudo, amizade. Sabemos do seu carinho por Barra do Piraí. Precisamos continuar com a sua representatividade na Câmara Federal para seguir avançando. Conte comigo sempre”, finalizou a prefeita.