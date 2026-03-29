Adolescente de 15 anos é acusado de agredir criança em abrigo municipal de Volta Redonda

Um adolescente de 15 anos foi conduzido à delegacia após ser acusado de agredir uma criança de 10 anos dentro de um abrigo municipal de acolhimento, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, na madrugada deste domingo (dia 29).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal na unidade. No local, a coordenadora do abrigo informou que o adolescente teria agredido fisicamente a criança, que precisou ser levada ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful antes da chegada dos agentes.

O jovem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, acompanhado da responsável pela unidade. O caso foi registrado como vias de fato, com base na Lei de Contravenções Penais. Após ser ouvido, o adolescente foi liberado.

A criança recebeu atendimento médico na unidade hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.