Jovem de 25 anos é baleado em Barra Mansa

Um homem de 25 anos foi baleado na noite de sábado (28) e deu entrada na Santa Casa de Barra Mansa, no Centro da cidade. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a entrada da vítima na unidade hospitalar com ferimento provocado por arma de fogo. No local, a esposa do homem relatou que ele teria sido alvo de um atentado cometido por um indivíduo desconhecido.

Ainda segundo a PM, a vítima se recusou a informar detalhes sobre a dinâmica do crime. Após o atendimento médico, o caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado.