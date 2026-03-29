23.7 C
V Redonda
domingo, março 29, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia Jovem de 25 anos é baleado em Barra Mansa

Jovem de 25 anos é baleado em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem de 25 anos foi baleado na noite de sábado (28) e deu entrada na Santa Casa de Barra Mansa, no Centro da cidade. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a entrada da vítima na unidade hospitalar com ferimento provocado por arma de fogo. No local, a esposa do homem relatou que ele teria sido alvo de um atentado cometido por um indivíduo desconhecido.

Ainda segundo a PM, a vítima se recusou a informar detalhes sobre a dinâmica do crime. Após o atendimento médico, o caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.