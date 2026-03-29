Aeronave de pequeno porte cai em área de mata em Rio Claro; buscas por sobreviventes estão em andamento

Uma aeronave de pequeno porte caiu no início da tarde deste domingo (dia 29) em uma área de mata na Estrada São João Marcos, em Rio Claro. Segundo informações da Polícia Militar, havia dois ocupantes a bordo, mas até o momento não há confirmação as vítimas.

De acordo com o registro da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros acionaram a PM para dar apoio na verificação do possível acidente aéreo. No local, testemunhas relataram ter visto a aeronave cair dentro de uma propriedade privada, em uma região de difícil acesso.

Os agentes identificaram um foco de fumaça na mata, o que reforça a suspeita da queda. No entanto, as condições do terreno têm dificultado a chegada das equipes até o ponto exato do impacto.

Até a última atualização, policiais militares e bombeiros permaneciam na área realizando buscas e tentando localizar a aeronave e possíveis sobreviventes. Não há informações sobre as causas do acidente.

A ocorrência segue em andamento.