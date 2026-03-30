Infestação de moscas leva à suspensão do bandejão no campus Pinheiral do IFRJ

O restaurante estudantil do campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro teve o funcionamento suspenso temporariamente após a direção reconhecer a persistência de uma infestação de moscas nas dependências do local. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial divulgada nesta segunda-feira (dia 30).

De acordo com a instituição, o espaço passou por serviço de dedetização na sexta-feira (dia 27), mas a presença dos insetos continuou elevada. Diante do cenário, a direção determinou o fechamento do restaurante e da cantina entre os dias 31 de março e 2 de abril, com o objetivo de conter a proliferação e adotar novas medidas sanitárias.

O campus do IFRJ em Pinheiral é conhecido entre os estudantes como um dos principais polos de ensino técnico e superior da região Sul Fluminense, e o restaurante — popularmente chamado de “bandejão” — atende diariamente centenas de alunos.

Reclamações de estudantes

Apesar da medida anunciada pela direção, estudantes afirmam que o problema não se limita ao restaurante. Segundo relatos publicados nas redes sociais da instituição, a infestação de moscas também estaria atingindo salas de aula e outros espaços acadêmicos.

“Chega a ser desrespeitoso com nós, estudantes, que esperamos encontrar o campus sem infestação de moscas em todos os lugares possíveis. Não ouvem quando reclamamos”, comentou um aluno do curso de Meio Ambiente na publicação oficial do instituto.

Outro estudante de Meio Ambiente classificou a situação como crítica: “Situação deplorável para os alunos, vários dias com mosquitos pousando nas comidas e atrapalhando as salas de aulas”.

Os relatos indicam que o problema já se arrasta há dias e tem impactado tanto a alimentação quanto a rotina pedagógica, com alunos relatando dificuldade de concentração durante as aulas devido à presença constante dos insetos.

Possíveis causas e medidas adotadas

Na nota, a direção do campus informou que mantém contato com a prefeitura de Pinheiral e com a vigilância sanitária municipal para buscar soluções conjuntas. A instituição também associou o aumento da presença de moscas ao processo de encerramento das atividades da Granja Rica, determinado por órgãos ambientais, o que teria alterado o equilíbrio sanitário na região.

Além da suspensão do funcionamento do restaurante, a Direção de Ensino informou que estuda reorganizar as atividades acadêmicas para concentrá-las em apenas um turno durante o período de enfrentamento da situação.

Mesmo com os transtornos, a instituição confirmou a manutenção das atividades da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher e da Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, previstas para ocorrer no campus.

Novo comunicado altera horários de aulas

Na noite desta segunda-feira, a direção do campus Pinheiral do IFRJ divulgou um novo comunicado com a reorganização dos horários das aulas durante o período de suspensão do restaurante estudantil.

Terça-feira (31/03):

• Sem aulas no turno da manhã

• Mantidas as aulas da tarde para cursos técnicos integrados e períodos de Agronomia

• Atividades acadêmicas e eventos programados seguem normalmente

Quarta-feira (1º/04):

• Aulas mantidas no período da manhã para cursos técnicos integrados e Agronomia

• Aulas noturnas mantidas para cursos técnicos, EJA, licenciaturas e pós-graduação

Quinta-feira (2/04):

• Sem aulas pela manhã

• Aulas mantidas à tarde e à noite para todas as turmas

Segundo o instituto, a medida busca reduzir a circulação de estudantes nos horários de maior impacto da infestação, enquanto novas ações de controle sanitário são adotadas no campus.