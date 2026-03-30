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Resende realiza audiência pública para apresentar projeto de modernização da Avenida General Afonseca

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FOLHA DO ACO
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A Prefeitura de Resende dará início a uma nova etapa do projeto de melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura cicloviária do município. Na próxima terça-feira, dia 31 de março, a Secretaria Municipal de Obras realizará uma audiência pública para apresentar o projeto de modernização da Avenida General Afonseca, na região do bairro Manejo.

O encontro será aberto à participação de moradores, comerciantes e demais interessados, e acontecerá às 19h, no salão da Igreja Cristo Ressuscitado, localizada na Avenida Brasília, s/nº, na Vila Julieta. A audiência tem como objetivo apresentar os detalhes da obra, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões da população antes do início das intervenções.

De acordo com a Secretaria de Obras, o projeto prevê uma requalificação completa da via, com a retirada do atual canteiro central, implantação de nova rede de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovia e área de convivência com parquinho, além da modernização da iluminação pública. Um dos principais destaques da obra será a instalação da rede elétrica subterrânea, medida que vai reduzir a poluição visual causada pela fiação aérea e vai contribuir para a valorização da região.

As árvores existentes no canteiro central não serão descartadas. Elas serão transplantadas para outros pontos da própria Avenida General Afonseca e também para o Ecoparque.

A intervenção faz parte de um projeto mais amplo de mobilidade, que prevê a implantação de uma ligação cicloviária em diferentes regiões da cidade, conectando o Acesso Oeste até o bairro Paraíso. Por se tratar de uma obra de grande porte, a execução será realizada por etapas, tendo a Avenida General Afonseca como ponto de partida.

A secretária municipal de Obras, Camila Moreira, destacou que a audiência pública é fundamental para apresentar o projeto e garantir participação popular.

– Estamos iniciando um projeto importante para a mobilidade e para a organização urbana de Resende. A modernização da General Afonseca será o primeiro passo de um planejamento maior, que prevê ciclovias interligando diferentes regiões da cidade, melhoria da drenagem e qualificação dos espaços públicos. A audiência pública é o momento de apresentar o projeto, ouvir a população e construir essa transformação de forma participativa – afirmou.

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