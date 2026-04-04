Artistas da região lamentam morte de Toni Madeira; sepultamento será neste sábado

Morreu na madrugada deste sábado (dia 4), aos 60 anos, o cantor Antonio Benedito Bittencourt, conhecido como Toni Madeira, vocalista da banda Madeira de Lei e um dos nomes mais respeitados da música regional. O artista enfrentava um câncer no intestino e estava internado no Hospital Santa Maria. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Municipal de Barra Mansa.

Referência nos palcos do Sul Fluminense, Toni construiu uma trajetória marcada por apresentações intensas e uma forte conexão com o público. Ao longo de décadas, participou de projetos que ajudaram a consolidar a cena musical local, sendo reconhecido não apenas pelo talento, mas também pela dedicação à profissão.

A morte do cantor provocou comoção nas redes sociais, especialmente entre músicos da região que conviveram com ele ao longo da carreira. Em uma publicação emocionada, a esposa, Elaine Alves, destacou a força com que Toni enfrentou a doença e o legado deixado. “Toni sempre foi um ‘osso duro de roer’, enfrentando a vida com uma força admirável, mas agora é hora de descansar. Ficam as lembranças e suas melodias que continuarão ecoando. Como ele mesmo cantava, que cada um de vocês o leve para dentro do seu coração, mantendo viva a memória desse homem e artista inesquecível. A música perde um mestre e eu perco meu grande amor”, escreveu.

Entre os artistas que prestaram homenagem está o músico Figurótico, que relembrou o início da parceria com Toni ainda nos anos 1980, quando passou a integrar a banda Madeira de Lei. Ele destacou os anos de convivência intensa nos palcos e na estrada, além da amizade construída fora deles. “Foram muitas histórias, muito perrengue, muita coisa ao mesmo tempo em ritmo frenético. Enfim… Após aqueles anos muito intensos o que ficou mesmo foi a amizade e as risadas (…) Toni lutou bravamente pela vida nos últimos dois anos, e agora encontra o descanso merecido”, disse.

A dupla Julinho Marassi e Gutemberg também lamentou a perda e ressaltou a amizade de longa data: “Vamos sentir sua falta, irmão”. Já o cantor Jorge Guilherme recordou a parceria musical com Toni na canção “Dois Corações” e destacou o legado artístico deixado pelo cantor: “Você parte e deixa uma linda história. E ficam as canções”.

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