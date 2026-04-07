Homem é preso por invadir e furtar loja no Centro de Volta Redonda

Um homem de 22 anos foi preso após invadir e furtar uma loja localizada na Rua São João, no Centro de Volta Redonda, na madrugada desta terça-feira (dia 7). Ele foi detido por policiais militares do programa Bairro Presente, do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), e conduzido à 93ª DP (delegacia de Polícia Civil), com apoio de agentes do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (Siosp), serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O suspeito utilizou uma pedra para quebrar o vidro do estabelecimento. Em seguida, ele foi até o caixa, onde furtou uma bolsa contendo R$ 150 em dinheiro e um celular. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do circuito interno da loja.

Após o crime, o homem passou a ser monitorado em tempo real por agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que identificaram o momento em que ele entrou em um hotel localizado na Avenida Getúlio Vargas, também na região central.

Policiais militares foram avisados e se dirigiram até o local, e conseguiram localizar o suspeito, que foi reconhecido pelas tatuagens nas mãos – características captadas pelas imagens do circuito interno do estabelecimento –, assim como por um tênis utilizado por ele durante o furto. O homem foi detido pelos policiais militares.

Na 93ª DP, o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado a estabelecimento comercial e permaneceu preso.

Foto: Divulgação/Semop