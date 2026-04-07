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Tragédia: Acidente na BR-393 deixa motociclista morto em Paraíba do Sul

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FOLHA DO ACO
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Na manhã desta terça-feira (dia 7), por volta das 5h10, um grave acidente ocorreu no KM 178 da BR-393, em Paraíba do Sul, no sentido Três Rios. Um caminhão colidiu na traseira de uma motocicleta, que acabou sendo prensada contra a traseira de um carro.

O condutor da moto, um homem de 42 anos, morreu no local. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a perícia e encaminharam o caso à 107ª Delegacia de Polícia (Paraíba do Sul).

O trânsito na região chegou a operar em sistema de pare e siga, mas foi totalmente liberado por volta das 8h.

Foto: Divulgação/PRF

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