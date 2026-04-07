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Mototaxista morre após colisão com ônibus em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Um grave acidente entre uma motocicleta e um ônibus resultou na morte de um homem de 52 anos, na manhã desta terça-feira (dia 7), em Volta Redonda. A colisão ocorreu por volta das 11h, em um trecho que liga os bairros Açude e Santa Rita de Cássia, área de ligação entre Volta Redonda e Barra Mansa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 11h11 e prestou os primeiros socorros ainda no local. A vítima, que trabalhava como mototaxista e seria moradora do bairro Belmonte, chegou a ser encaminhada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.

Segundo relato do motorista do ônibus à Polícia Militar, o veículo seguia em velocidade normal quando, ao fazer uma curva, a motocicleta teria surgido parcialmente na pista, provocando a colisão. O condutor afirmou que não houve tempo para evitar o impacto.

As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.

Foto: Reprodução

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