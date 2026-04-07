Operação policial prende quatro suspeitos de homicídios em Barra Mansa; foragido com 41 anotações criminais foge baleado

Uma operação conjunta da Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios e na disputa entre facções criminosas em Barra Mansa. A ação foi realizada nesta terça-feira (dia 7) por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio da 166ª DP (Angra dos Reis), e também resultou na fuga de um dos principais alvos da investigação, que foi baleado durante confronto.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram localizados no distrito de Parque Mambucaba (Perequê), em Angra dos Reis. Ao perceberem a aproximação das equipes, eles teriam atirado contra os agentes e tentado fugir, sendo contidos após um cerco tático. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tentativa de homicídio e porte compartilhado de arma de fogo: dois homens, de 32 e 23 anos, e duas mulheres, de 30 e 48 anos. O homem mais velho era considerado foragido da Justiça.

Durante a ação, um quinto suspeito, de 24 anos, apontado como um dos principais investigados por homicídios em Barra Mansa, também reagiu à abordagem e conseguiu escapar após troca de tiros, mesmo ferido. Segundo a polícia, ele possui 41 registros de ocorrência, incluindo crimes como homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Nas buscas realizadas na região, os agentes encontraram uma blusa com marcas de sangue, que seria do suspeito, reforçando a suspeita de que ele foi atingido.

As investigações indicam que o homem de 32 anos preso e o suspeito foragido utilizavam cidades vizinhas como base, deslocando-se até Barra Mansa para cometer crimes e retornando em seguida, numa tentativa de dificultar a atuação policial.

O delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, afirmou que o trabalho de identificação dos envolvidos está avançando. “Autores de homicídios em Barra Mansa estão sendo identificados um a um. Quem estiver envolvido com execuções vai responder pelos seus crimes e será retirado das ruas pela Polícia Civil”, declarou.

A polícia informou que as diligências continuam para localizar o suspeito foragido e outros possíveis integrantes da organização criminosa. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.