Avanço na alfabetização coloca Rio Claro entre os destaques do estado

Rio Claro saiu da 26ª para a 13ª colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice Nacional Criança Alfabetizada (ICA) de 2025, alcançando um dos melhores desempenhos de sua história na área da educação. Na região Sul Fluminense, o município ocupa agora a segunda posição no ranking. O resultado também supera a meta projetada pelo Governo Federal, que é de 70%, atingindo 77% de crianças alfabetizadas.

“Esse desempenho coloca Rio Claro acima das médias estabelecidas, tanto no Estado quanto no Brasil. E consolida o compromisso da atual gestão com a qualidade da educação. Mais do que números, alcançamos vidas, sonhos e futuros”, destacou a secretária municipal de Educação, Thais Isabelle de Carvalho.

Segundo a secretária, o avanço é resultado de um conjunto de estratégias implementadas a partir da análise dos dados de 2024, com foco na aprendizagem efetiva dos alunos. “Entre as ações que a gente está investindo, destaco o fortalecimento da formação continuada dos professores, principalmente com práticas voltadas à alfabetização, acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno por meio de avaliações diagnósticas, a gente tem a nossa avaliação diagnóstica da rede. Nós incentivamos a participação dos alunos nas avaliações externas, intervenções pedagógicas direcionadas por meio também do acompanhamento da Secretaria de Educação dando apoio aos pedagogos da escola, que são eles que estão ali na escola fazendo esse acompanhamento também, e a orientação e ampliação de uso de materiais didáticos estruturados e recursos pedagógicos diversificados”, explicou.

Para o prefeito Babton Biondi, o resultado demonstra empenho, dedicação e, acima de tudo, compromisso coletivo em garantir que nenhuma criança fique para trás. “Parabenizo toda a nossa equipe da educação, professores, gestores, servidores e alunos por essa conquista tão importante. Esse avanço mostra que estamos no caminho certo, com planejamento, investimento e responsabilidade. De 92 cidades do Estado somos a 13a com melhor índice. Seguiremos trabalhando para avançar ainda mais, garantindo que todas as nossas crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e oportunidades reais de futuro”, afirmou.

Foto: PMRC