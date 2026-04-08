Homem é agredido por populares em Pinheiral após suspeita de assédio contra uma criança

Um homem de 60 anos foi agredido por populares na noite dessa terça-feira (dia 7), no bairro Parque Maíra, em Pinheiral, após ser suspeito de assediar uma criança. Ele sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h para verificar uma ocorrência envolvendo agressão e uma equipe do SAMU que também estaria sendo hostilizada durante o atendimento. No local, um técnico de enfermagem, de 40 anos, informou que prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital São João Batista.

Segundo relatos, o homem teria sido atacado por vários indivíduos com pedaços de madeira. A suspeita levantada por moradores era de que ele teria assediado uma criança da região. No entanto, o próprio homem negou a acusação, afirmando que apenas cumprimentou a criança após ser chamado por um apelido.

A vítima não conseguiu identificar os agressores. Ele sofreu cortes na testa e escoriações nos braços e pernas, permanecendo em observação médica, sem risco de morte.

O caso foi registrado na 101ª Delegacia de Polícia de Pinheiral e será investigado.