Jovem de 22 anos morre em acidente de moto em Volta Redonda

Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quarta-feira (dia 8) terminou com a morte de um jovem de 22 anos em Volta Redonda. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, na Avenida Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Laranjal, nas proximidades da Rodoviária Francisco Torres.

De acordo com o boletim do 28º BPM, a vítima foi identificada como Diogo Fernandes Caldeira Jacob, morador do Conforto, que conduzia uma motocicleta Yamaha preta. Ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local por equipes do Corpo de Bombeiros.

Na garupa estava uma jovem de 20 anos, que foi socorrida e levada ao Hospital São João Batista. Segundo os bombeiros, ela permaneceu sob cuidados médicos e não corre risco de morte.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local. A motocicleta foi removida para um depósito público, e o corpo do jovem encaminhado ao Instituto Médico Legal de Três Poços. Objetos pessoais das vítimas, como celulares e um relógio, foram recolhidos e apresentados na 93ª Delegacia de Polícia.

As circunstâncias da colisão seguem sob apuração.