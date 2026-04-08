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Sete pessoas ficam feridas após carreta perder controle e atingir dois carros na BR-393, em Barra do Piraí

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FOLHA DO ACO
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Uma carreta provocou um acidente envolvendo duas famílias no fim da tarde desta quarta-feira (dia 8), no km 278 da BR-393, em Barra do Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle ao desviar de um buraco, invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com dois automóveis que seguiam no sentido oposto.

Ao todo, sete pessoas – seis adultos e uma criança – ficaram feridas, a princípio com lesões leves. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Por causa do acidente, a rodovia chegou a ser totalmente interditada, já que a carreta ficou atravessada na pista. Após a remoção dos veículos e atendimento às vítimas, o tráfego foi normalizado e a via já está liberada.

Foto: Divulgação/PRF

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