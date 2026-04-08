Extorsão em BM: casal é preso após exigir mais de R$ 300 mil sob ameaças de morte à família da vítima

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Marcus Montez e pelo delegado adjunto Douglas Silva, prenderam, nesta quarta-feira (dia 8), um homem de 39 anos e uma mulher de 29 anos pelo crime de extorsão, após ameaças graves dirigidas a uma vítima no município. A ação ocorreu após a equipe receber informações de que o autor estaria aguardando a vítima para que ela assinasse documentos de transferência de sua residência e de seu veículo, como forma de quitação de uma suposta dívida que, segundo ele, já estaria estimada em R$ 300 mil.

Durante as diligências, foi apurado que a vítima, de 35 anos, havia contraído inicialmente um empréstimo no valor de R$ 5 mil. Contudo, ao longo do último ano, realizou novos empréstimos com o investigado, totalizando aproximadamente R$ 100 mil. Apesar disso, a vítima já havia pago cerca de R$ 300 mil, valor muito superior ao originalmente tomado. Mesmo assim, o autor passou a exigir mais R$ 320 mil, além da transferência do imóvel avaliado em R$ 300 mil e do veículo avaliado em R$ 20 mil, pertencentes à vítima.

Segundo apurado, o criminoso ainda se apresentava como ligado à facção criminosa Comando Vermelho, afirmando possuir influência na localidade do bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, onde reside.

Para reforçar as ameaças, ele enviava vídeos exibindo armas de fogo e imagens de monitoramento da comunidade, alegando que poderia ordenar a execução de familiares da vítima por seus comparsas caso os valores não fossem pagos ou as transferências não fossem realizadas.

A vítima, extremamente abalada e temendo por sua integridade física e de seus familiares, procurou a 90ª DP nesta data e relatou os fatos. Diante das informações, os agentes montaram ação estratégica e surpreenderam o investigado no interior do seu veículo por volta das 14 horas, no bairro Barbará, em Barra Mansa, local onde ele havia exigido a presença da vítima para formalizar as transferências.

No interior do veículo também estava sua companheira, de 29 anos, que auxiliava diretamente nas cobranças e nas extorsões, inclusive tendo recebido valores transferidos pela vítima. Há registros em vídeo indicando que a mulher simulava sofrer supostas retaliações atribuídas a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com o objetivo de aumentar a pressão psicológica sobre a vítima e forçar novos pagamentos.

Durante diligências realizadas na residência do preso, os agentes localizaram diversas notas promissórias relacionadas a empréstimos, reforçando os indícios da prática reiterada de extorsões e apontando para a possível existência de outras vítimas.

O casal foi conduzido à sede da 90ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal. Posteriormente, os presos serão transferidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça. O homem possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas, enquanto a mulher possui anotação criminal por estelionato.

O delegado titular destacou a firme atuação da unidade no enfrentamento desse tipo de crime: “Criminosos que utilizam violência psicológica e ameaças contra famílias para obter dinheiro terão resposta imediata da Polícia Civil”, destacou o delegado titular Marcus Montez.

O delegado adjunto também ressaltou a importância da denúncia por parte das vítimas: “A Polícia Civil agiu rapidamente após o relato da vítima e conseguiu impedir que o crime tivesse consequências ainda mais graves. Situações de extorsão com ameaças devem ser comunicadas imediatamente à delegacia para que possamos agir com rapidez e proteger outras possíveis vítimas”, destacou o delegado adjunto Douglas Silva.

As investigações prosseguem para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso, inclusive de indivíduo apontado como liderança do tráfico de drogas na comunidade Vista Alegre, em Barra Mansa, bem como para identificar eventuais outras vítimas.

Foto: Divulgação