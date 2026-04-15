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Idoso atropelado por trem no Centro de Barra Mansa morreu no dia do próprio aniversário

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FOLHA DO ACO
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A vítima do atropelamento registrado na terça-feira (dia 14), no Centro de Barra Mansa, foi identificada como Dario Teixeira, de 78 anos. O caso chama atenção por um detalhe ainda mais trágico: ele morreu justamente no dia em que completava mais um ano de vida.

Segundo informações do 28º BPM, o acidente aconteceu por volta das 19h, na Rua Alberto Mutel. Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento e confirmou que o homem havia sido atingido por um trem e não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encontrado ao lado da composição ferroviária. Pertences pessoais da vítima foram recolhidos e entregues na 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A perícia também esteve no local para levantar as circunstâncias do acidente.

O corpo de Dario Teixeira foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a MRS Logística lamentou e reforçou que a passagem é munida de sinalização sonora, luminosa e placas de advertência. Segundo a empresa, o maquinista acionou os freios de emergência, mas, como um trem não freia como um carro, não foi possível evitar o acidente. “A MRS reforça a importância de que a população mantenha atenção ao atravessar a linha férrea, utilizando apenas os locais apropriados e respeitando a sinalização, lembrando que parar, olhar para os dois lados e escutar antes de cruzar a via são atitudes essenciais para a segurança de todos”.

Alerta

Em Barra Mansa, o problema nas passagens de nível já virou rotina e segue como um dos principais desafios de segurança urbana no município. Cortada por linhas férreas em áreas centrais e bairros populosos, a cidade lidera o ranking de acidentes ferroviários no estado do Rio de Janeiro, concentrando cerca de 23% das ocorrências desde 2020, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Apesar das campanhas constantes de conscientização promovidas pela Guarda Municipal e pela MRS Logística, os números ainda preocupam. A maior parte dos acidentes envolve atropelamentos, geralmente associados a travessias irregulares, uso de celular, pressa e desrespeito à sinalização. Especialistas alertam que mais de 70% desses casos ocorrem em áreas onde a circulação de pedestres é proibida.

Entre 2020 e 2025, as regiões do Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Costa Verde registraram 170 acidentes ferroviários, com 49 mortes e mais de 80 feridos.

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