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Missa de sétimo dia do médico Reginaldo Sorrenti será celebrada nesta segunda em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Será celebrada nesta segunda-feira (dia 27), às 19h, a missa de sétimo dia do médico Reginaldo Sorrenti Marcello, em Volta Redonda. A cerimônia acontece no Santuário Nossa Senhora das Graças, localizado na Rua 537, nº 10, no bairro Jardim Paraíba/Aterrado.

Reginaldo Sorrenti Marcello faleceu na última terça-feira (dia 21), aos 88 anos, deixando uma trajetória marcada pela atuação na área da saúde e pelo reconhecimento da comunidade. Ao longo da carreira, foi fundador de importantes unidades médicas na região, como a Conmedh Saúde e Assistência Integrada de Saúde, a Clínica São Camilo, em Volta Redonda e o Hospital Menino Jesus de Praga, em Barra Mansa.

Dr. Reginaldo deixou esposa, três filhos e 12 netos, além de pacientes e colegas que acompanharam sua atuação profissional ao longo de décadas. A missa deve reunir familiares, amigos e pessoas que tiveram contato com o profissional que se destacou pela dedicação à medicina.

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