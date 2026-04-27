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Saae-VR identifica vazamento e alerta para impacto no abastecimento em bairros atendidos pela rede

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FOLHA DO ACO
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Torneira sem água devido ao desperdício (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Saae-VR informou, na manhã desta segunda-feira (dia 27), que foi identificado um vazamento de grande porte na rede de água potável (tubulação de 300 mm), na Rodovia Lúcio Meira, próximo ao nº 12.500, no bairro Brasilândia. Segundo a autarquia, a equipe de manutenção está no local realizando o reparo, e a previsão é que o serviço seja concluído até o final da tarde desta segunda-feira.

Em função da ocorrência, o abastecimento de água nos bairros Nova Primavera e Parque do Contorno pode ficar comprometido durante o período da manutenção.

Outros bairros, como Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Americana, Dom Bosco e São Luiz, também podem ter reflexos até a completa normalização do sistema. Segundo o Saae-VR, o retorno do abastecimento acontecerá de forma gradual nas localidades afetadas.

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