Exposição no Sider Shopping mostra a CSN pelo olhar das crianças

A exposição “Como eu vejo a CSN nos seus 85 anos”, aberta ao público no Sider Shopping, em Volta Redonda, reúne desenhos produzidos por filhos e filhas de colaboradores da Companhia Siderúrgica Nacional e transforma o olhar infantil em uma narrativa sobre a história da empresa. A mostra, que acontece até 8 de junho, integra as comemorações pelos 85 anos da CSN, celebrados em 2026, e está exposta na nova passarela do Sider Shopping.

Com traços espontâneos e cores vibrantes, crianças entre 4 e 12 anos retrataram temas ligados ao universo da siderúrgica, como aço, indústria, família, trabalho e futuro. As obras revelam não apenas a percepção infantil sobre a empresa, mas também o vínculo construído entre a CSN e gerações de famílias do Sul Fluminense.

A iniciativa tem caráter participativo e educativo. Ao convidar filhos e dependentes legais de empregados a representarem artisticamente a companhia, a exposição busca aproximar o público da trajetória da CSN por uma perspectiva afetiva e cotidiana, distante da linguagem industrial tradicional.

Os desenhos expostos também dialogam com temas como memória, pertencimento e continuidade. A proposta é mostrar como a presença da empresa atravessa diferentes gerações e faz parte da formação cultural e social da região.

Aberta a visitantes de todas as idades, a exposição propõe uma leitura mais humana da trajetória da CSN, a partir da sensibilidade de crianças que convivem, direta ou indiretamente, com a história da empresa dentro de casa.