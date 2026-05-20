Dupla é detida após arrombar comércio e furtar botijões em Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) composto por policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) – detiveram três homens entre a tarde de terça-feira (dia 19) e a madrugada desta quarta-feira (dia 20). Eles são suspeitos de furto a estabelecimento comercial e posse de drogas.

A primeira ocorrência aconteceu no bairro Siderville, durante um patrulhamento preventivo. Os agentes suspeitaram da atitude de um homem de 38 anos, nas proximidades da passarela de acesso ao bairro Siderlândia, e fizeram a abordagem. Com ele foram encontrados dois pinos de substância semelhante à cocaína, uma porção de maconha, um dichavador e R$ 35 em espécie.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi enquadrado por posse e uso de drogas, sendo posteriormente liberado após os procedimentos legais.

Já na madrugada desta quarta-feira (dia 20), agentes em patrulhamento pelo bairro Colina flagraram dois homens em situação de rua carregando botijões de gás e realizaram a abordagem. Durante a ação, os suspeitos confessaram terem arrombado um estabelecimento comercial da região e furtarem os materiais. Ambos foram conduzidos à 93ª DP para registro da ocorrência e permaneceram presos em flagrante pelo crime de furto a estabelecimento comercial.

Foto: Divulgação/Semop.