Sem habilitação: Adolescente bate carro em muro de escola em Volta Redonda

Um adolescente de 17 anos se envolveu em um acidente na madrugada deste sábado (dia 25), após perder o controle do carro que dirigia e colidir contra o muro dos fundos do Colégio Estadual Santos Dumont, na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem relatou que trafegava pela avenida quando um outro veículo teria fechado sua passagem. Na tentativa de evitar a batida, ele fez uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e acabou atingindo o muro da unidade escolar. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

Durante a ocorrência, o adolescente admitiu aos policiais que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o automóvel havia sido emprestado por um primo. A Guarda Municipal adotou as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), enquanto a perícia da Polícia Civil realizou os procedimentos no local.

O jovem foi encaminhado à delegacia acompanhado da irmã. O caso foi registrado e ele responderá por ato infracional análogo ao crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Já o proprietário do veículo também foi indiciado por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o automóvel e permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações do Foco Regional e do Informacidade. Foto: Reprodução/Informacidade