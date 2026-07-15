VR: Homem é preso em flagrante por furto na Vila Santa Cecília

Uma ação rápida da Operação Segurança Presente – projeto desenvolvido em Volta Redonda em parceria entre prefeitura e Governo do Estado – resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de furto e na recuperação de dois acessórios de roçadeira furtados de uma residência. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (dia 15), no bairro Vila Santa Cecília, e conduzida pela equipe de supervisão da operação.

A atuação teve início após uma moradora procurar a base do Segurança Presente para informar que havia visto um homem saindo de uma casa vizinha carregando uma roçadeira e apresentando comportamento suspeito. A testemunha ainda conseguiu registrar uma fotografia do suspeito, o que auxiliou imediatamente o trabalho das equipes.

Com as características repassadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem cerca de dois quilômetros do imóvel, ainda de posse de dois acessórios de roçadeira. A proprietária da residência reconheceu os equipamentos como sendo de sua propriedade.

O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial o autuou em flagrante pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), permanecendo preso. Os materiais recuperados foram devolvidos à vítima.

O coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, destacou que o resultado demonstra a importância da integração entre a população e as forças de segurança.

“A rapidez no acionamento por parte da testemunha e a pronta resposta da nossa equipe foram fundamentais para localizar o suspeito, recuperar os bens e efetuar a prisão em flagrante. Esse é o trabalho que buscamos realizar diariamente: presença constante nas ruas, resposta imediata e mais segurança para a população.”

A Operação Segurança Presente atua diariamente em Volta Redonda com patrulhamento ostensivo e atendimento direto à população, reforçando a sensação de segurança e contribuindo para a prevenção e repressão à criminalidade no município.

Foto: Divulgação/Segurança Presente.

Secom/PMVR