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Adolescente é apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Valença

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FOLHA DO ACO
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Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de segunda-feira (dia 27) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Santa Rosa II, em Valença. A ação foi realizada por policiais militares, após denúncias sobre a atuação do jovem na venda de entorpecentes na região.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia apontava que o adolescente, já conhecido das equipes por suposto envolvimento com uma facção criminosa, teria escondido uma quantidade de drogas em um terreno.

Os policiais foram até o local e encontraram o adolescente nas proximidades. Durante as buscas em um terreno, os agentes localizaram uma bolsa escondida sob um palete contendo 17 pinos de cocaína identificados como “CPX Valença CV Pó de 25”, além de quatro pinos de cocaína com a inscrição “CPX Pó de R$ 10”. Um celular também foi apreendido.

O adolescente foi conduzido à 91ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Foi instaurado inquérito, o jovem prestou depoimento e foi liberado.

Como nenhum familiar compareceu à delegacia, apesar das tentativas de contato, uma conselheira tutelar acompanhou o depoimento do adolescente. As drogas e o celular permaneceram apreendidos e serão submetidos à perícia.

Foto: Divulgação

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