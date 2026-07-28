Suposto “olheiro do tráfico” é levado à delegacia após ação da PM em Barra do Piraí; drogas são apreendidas

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na noite de segunda-feira (dia 27), no bairro Ipiranga, em Barra do Piraí. Um homem de 44 anos foi conduzido à delegacia por suspeita de atuar como “olheiro” do tráfico de drogas.

De acordo com a PM, a operação teve início após uma denúncia de tráfico de drogas na Rua dos Ipês. Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) montaram vigilância no local e observaram dois suspeitos comercializando entorpecentes com o auxílio de um terceiro homem, que, segundo a corporação, avisava sobre a aproximação de veículos e de possíveis ações policiais.

Ainda conforme a Polícia Militar, os traficantes buscavam mais drogas em uma área de mata sempre que precisavam repor o material vendido. Quando perceberam a aproximação de uma equipe da PAMESP Ipiranga, os dois suspeitos fugiram e não foram localizados.

Durante as buscas, os policiais encontraram um saco contendo grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 168 pinos de cocaína, 80 pedras de crack e 321 invólucros de maconha, já separados para venda.

O homem apontado como “olheiro” foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado com base no artigo 37 da Lei de Drogas, que trata da colaboração como informante do tráfico. Após prestar depoimento, ele foi liberado. Todo o material apreendido permaneceu na delegacia e será submetido à perícia.

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