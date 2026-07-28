Homem é preso por homicídio duplamente qualificado em Porto Real

Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) em ação conjunta com policiais civis de Minas Gerais prenderam, nesta segunda-feira (dia 27), um homem responsável por um homicídio duplamente qualificado ocorrido no município de Porto Real. Ele foi capturado em Itajubá, em Minhas Gerais.

O crime ocorreu no dia 30 de maio deste ano, no bairro São Jorge, em Porto Real e as investigações apontaram que a vítima teria mantido um relacionamento amoroso com a ex-companheira do autor. Na ocasião, o criminoso teria entrado armado na residência pela janela e efetuado diversos disparos contra a vítima, que dormia no quarto ao lado da esposa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

As apurações conduzidas pela 100ª DP identificaram a autoria do crime e reuniram elementos que apontaram a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Diante das provas obtidas, a autoridade policial representou pela prisão temporária do homem, medida que foi deferida pela Justiça. Após a expedição do mandado, os agentes apuraram que o homem havia fugido para Minas Gerais.

Durante as diligências na cidade de Ouro Preto e após informações de inteligência, os agentes localizaram o criminoso. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio duplamente qualificado. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio das unidades da Regional de Ouro Preto e das delegacias de Varginha e Itajubá.