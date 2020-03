O mundo vive um momento histórico e de grande tensão por conta da pandemia do novo coronavírus. Enquanto autoridades buscam soluções para conter o avanço da doença, a medida de restrição e isolamento atinge principalmente o comércio, que deve permanecer de portas fechadas até que haja novas mudanças nos decretos. Em paralelo à situação, a Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) de Barra Mansa está completando 57 anos de fundação, nesta quarta-feira (dia 25),



Em meio à crise, o presidente da entidade, Leonardo dos Santos, aposta no fortalecimento do relacionamento junto aos associados e lojistas da cidade para superar as dificuldades econômicas. “Mais do que nunca, estamos buscando ações que ajudarão a todos nós que vivemos do comércio e a população, para passarmos por esse período com impactos cada vez menores em diversos aspectos. Sei que, juntos, temos essa força nas mãos e, com paciência e criatividade, vamos vencer esse momento delicado que estamos vivendo”, disse o empresário.



Leonardo ainda reforça a atuação da entidade representativa e convoca: “Estamos de portas abertas para todos. Somos parceiros do empresário, somos parceiros do seu negócio. Aproxime-se sempre da gente, afinal, é com conversa, com troca de experiências, ouvindo o seu desejo, a sua voz, os seus anseios, que vamos crescer juntos e fazer acontecer. Tem muito a ser conquistado. Tem muito a ser estudado. Tem muito e sempre terá, porque as mudanças acontecem num piscar de olhos, principalmente no nosso setor, e precisamos acompanhar todas elas e não deixar a peteca cair”.



Ferramentas disponíveis para o associados



Em relação aos seus produtos e serviços, a CDL Barra Mansa utiliza a tecnologia da informação para assegurar a estabilidade, segurança do sistema e rede de comunicação. Com apoio do SPC Brasil e como parte do Sistema da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), com mais de duas mil entidades no país, a CDL oferece soluções para a tomada de decisões de crédito de seus associados (SPC Inteligente), planos de saúde, banco de dados, cursos e capacitação para as empresas, convênios e parcerias que beneficiem o dia a dia do associado.



Vem mais novidades aí!



Em pesquisa, o Sebrae divulgou que o setor de comércio e serviços são os maiores destaques na participação no PIB do Estado do Rio. O varejo é o ramo de maior presença nas empresas da região do Sul do Estado. “E essa força precisa do apoio de classes representativas, como a CDL, para cuidar e atuar diretamente em pontos-base que ajudam o empresário, no seu dia a dia, em diferentes situações. Esse está sendo o foco de trabalho de nossa diretoria”, finaliza Leonardo, citando a conversa com o público, a busca por alavancar negócios e parcerias, entre outros.