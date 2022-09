Um homem de 33 anos foi preso no domingo (dia 25) após agredir a mulher, de 28 anos, na residência do casal, no bairro Parque São Joaquim, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Militar, ao ser abordado pelos agentes, o agressor se revoltou e resistiu à prisão, sendo necessário a utilização de algemas para que ele fosse contido. O casal foi levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

Em seguida, os dois foram conduzidos para delegacia para registro da ocorrência. O homem ficou preso e vai responder por violência doméstica.