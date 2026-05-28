Polícia Civil mira integrantes de facção criminosa e prende 13 no Sul Fluminense

Policiais civis da 93ª DP, com apoio de agentes do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), deflagraram, nesta quinta-feira (dia 28), uma operação contra integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro envolvidos em diversos crimes no Sul Fluminense. A ação ocorreu simultaneamente em Volta Redonda e Barra Mansa e mobilizou dezenas de agentes. Ao todo, 13 criminosos foram presos e outros cinco mandados foram cumpridos contra alvos que já se encontravam no sistema prisional.

Os investigados foram localizados nos bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Vale Verde, Retiro, Eldorado, Fazendinha, Belo Horizonte e Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, além de Roselândia e Cotiara, em Barra Mansa.

As investigações da 93ª DP, conduzidas por meio de um intenso trabalho de inteligência, identificaram o envolvimento do grupo com o tráfico de drogas na região. De acordo com os agentes, os criminosos exploravam a venda de entorpecentes e fomentavam diversos delitos violentos, impactando diretamente a segurança da população.

Com base nas apurações, a autoridade policial representou por mandados de prisão e de busca e apreensão, que foram posteriormente deferidos pela Justiça. Além de retirar os narcotraficantes das ruas, a operação desta quinta-feira também teve como objetivo apreender materiais que irão auxiliar no avanço das investigações.

Foto: Divulgação/Polícia Civil