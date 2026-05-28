Foragido da Justiça por homicídio é preso após operação da PM em Itatiaia

Um homem de 28 anos, considerado foragido da Justiça há cerca de nove anos por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, foi preso na noite da quarta-feira (dia 27) durante uma operação da Polícia Militar em Itatiaia.

A ação aconteceu na Rua Juliana Campos Neves, no bairro Vila Esperança, após trabalho de inteligência realizado pelo Serviço Reservado do 37º BPM. Segundo a PM, informações apontavam que o suspeito estaria escondido na localidade conhecida como Linha Velha, área apontada como de influência de uma facção criminosa.

De acordo com a corporação, equipes montaram um cerco próximo ao imóvel monitorado. No momento em que o homem deixou a residência e acessou a via pública, os policiais tentaram realizar a abordagem. Ainda segundo a PM, ele tentou fugir, retornando para o imóvel e correndo em direção a uma área de mata, onde acabou capturado.

Durante a ação, homens que estariam escondidos na vegetação teriam efetuado disparos contra os agentes para tentar impedir a prisão. Apesar do confronto, ninguém ficou ferido.

Após a captura, o suspeito foi levado para a 99ª Delegacia de Polícia, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, o homem era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e apontado como uma das lideranças criminosas da região.

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