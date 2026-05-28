Ação conjunta da PRF e Polícia Civil prende suspeitos de furto em loja de Resende

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos de furtarem produtos de uma unidade das Lojas Americanas, no bairro Campos Elíseos, no Centro de Resende. A abordagem aconteceu na tarde de quarta-feira (dia 27), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, por volta das 17h15, agentes receberam informações da 89ª Delegacia de Polícia de Resende sobre um veículo suspeito de estar sendo utilizado pelos autores do furto. O carro seguia no sentido Rio de Janeiro pela Via Dutra.

Com as informações repassadas pela Polícia Civil, equipes da 7ª Delegacia da PRF montaram um cerco no km 233 da Dutra, próximo à Unidade Operacional da Serra das Araras. Cerca de 15 minutos depois, os agentes conseguiram localizar e abordar um Chevrolet Cobalt prata, com placas de Niterói.

No veículo estavam três ocupantes. Ainda de acordo com a PRF, imagens das câmeras de segurança da loja foram compartilhadas pela Polícia Civil e ajudaram a confirmar que os abordados seriam os mesmos envolvidos no furto.

Durante a revista no carro, os policiais encontraram diversos pacotes de pó de café e peças de roupas íntimas que, segundo a investigação, haviam sido levados da loja.

Os três suspeitos receberam voz de prisão por furto e foram encaminhados para a 89ª DP de Resende, responsável pelo registro da ocorrência e continuidade das investigações.

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