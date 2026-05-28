PRF apreende aproximadamente 50 quilos de maconha em Piraí

Policiais rodoviários federais prenderam, na madrugada desta quinta-feira (dia 28), um homem transportando tabletes de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. O destino do material ilícito seria a capital fluminense.

Uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ) realizava fiscalização na BR-116 quando abordou um automóvel.

Durante a ação, foram empregados cães farejadores especializados na detecção de drogas, armas e munições, os quais realizaram a indicação passiva quanto a presença de ilícitos no porta-malas do veículo.

Em ato contínuo, procedeu-se à busca veicular, sendo localizadas duas caixas contendo 50 tabletes de maconha, aproximadamente 50 quilos.

O condutor, de 33 anos, foi detido e informou que saiu de São Paulo/SP com destino a um posto localizado na Comunidade da Maré, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Por fim, declarou ainda que receberia certa quantia pelo transporte do entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP em Piraí.

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