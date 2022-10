A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos, em flagrante, com uma arma dentro de um carro conduzindo pelo filho dele, de 14 anos, em Resende.

O veículo abordado próximo à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), após informações de que havia um homem embriagado e armado no automóvel.

Ao revistar o carro, os agentes encontraram uma pistola com oito munições ao lado do banco do carona, onde o homem estava sentado. Além do adolescente, a filha do acusado, de 12 anos, estava no banco de trás.

Eles foram levados para a delegacia de Resende onde homem foi autuado por porte ilegal de arma e por entregar a direção do veículo a uma criança. Já as crianças foram entregues à mãe.

Foto: Polícia Militar